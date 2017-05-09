Хагер дисквалифицирован на два матча за травму Мозякина

Дисциплинарный комитет ИИХФ принял решение дисквалифицировать нападающего сборной Германии Патрика Хагера на два матча чемпионата мира по хоккею-2017, сообщает официальный сайт турнира.

Форвард нанес повреждение капитану сборной России Сергею Мозякину во вчерашнем матче чемпионата мира по хоккею-2017 (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

Следующий соперник россиян – сборная Дании. Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.