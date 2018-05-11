Защитник сборной России Динар Хафизуллин пропускает тренировку сборной России. Напомним, что он получил повреждение во вчерашнем матчей нашей команды против Чехии (3:4 ОТ).

Ранее стало известно, что защитник "Магнитки" Алексей Береглазов последним заявлен в состав сборной России на чемпионат мира.

Завтра Россия в матче группового турнира чемпионата мира сыграет против Швейцарии. Встреча начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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