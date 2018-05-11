Хафизуллин не сыграет со Швейцарией

Защитник сборной России Динар Хафизуллин не сыграет в завтрашнем матче чемпионата мира со Швейцарией. 29-летний хоккеист пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды.

– Хафизуллин пропустит один матч. У него травма нижней части тела, это мера предосторожности, – сообщил старший тренер сборной России Алексей Жамнов. (Игорь ЕРОНКО)

Матч Россия – Швейцария пройдет в субботу, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Гусев сыграет со Швейцарией //

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