Гусев сыграет со Швейцарией

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о состоянии форварда Никиты Гусева. По словам Жамнова, 25-летний нападающий сыграет в завтрашнем матче чемпионата мира против Швейцарии.
- Как состояние Гусева? Он вышел в первой тройке на тренировке и в большинстве наигрывается.
- Нормальное состояние, завтра посмотрим, в принципе, он готов. Да, у него не было давно игрового практики, какие-то нюансы могут не получаться, но это нормально.
- Со швейцарцами он сыграет?
- Да. (Игорь ЕРОНКО)
Матч Россия – Швейцария пройдет в субботу, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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