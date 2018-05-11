Гусев сыграет со Швейцарией

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о состоянии форварда Никиты Гусева. По словам Жамнова, 25-летний нападающий сыграет в завтрашнем матче чемпионата мира против Швейцарии.

- Как состояние Гусева? Он вышел в первой тройке на тренировке и в большинстве наигрывается.

- Нормальное состояние, завтра посмотрим, в принципе, он готов. Да, у него не было давно игрового практики, какие-то нюансы могут не получаться, но это нормально.

- Со швейцарцами он сыграет?

- Да. (Игорь ЕРОНКО)

Матч Россия – Швейцария пройдет в субботу, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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