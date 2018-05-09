Гусев провел первую тренировку со сборной России на чемпионате мира

Нападающий сборной России Никита Гусев провел первую тренировку в составе национальной команды на чемпионате мира в Дании. Он прибыл в Копенгаген 5 мая, восстановившись после болезни, из-за которой пропустил почти две недели. Также в тренировке приняли участие добавленные в заявку Никита Сошников и Илья Сорокин.

Полностью сочетания сборной России на тренировке 9 мая выглядели следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

"красные": Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Евгений Дадонов – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;

"белые": Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;

"синие": Алексей Береглазов – Егор Яковлев, Максим Мамин – Сергей Андронов – Максим Шалунов;

"желтые": Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Илья Михеев – Илья Каблуков – Александр Барабанов;

"черные": Никита Гусев, Никита Сошников.

Напомним, что первые три матча на чемпионате мира россияне выиграли у Франции, Австрии и Белоруссии с общим счетом 20:0, а 10 мая встретятся с Чехией.

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