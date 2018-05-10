Гусев пропустит матч Чехия - Россия. Жамнов ждет его в составе в следующих играх ЧМ-2018

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке к матчу чемпионата мира против Чехии. Он выразил надежду, что внесенный в заявку нападающий Никита Гусев выйдет на лед против Швейцарии 12 мая.
– Никита Гусев тренируется по индивидуальной программе, – сообщил Жамнов. – Надеюсь, вы увидите его в следующем матче. Чувствует он себя нормально. Адаптация в плане нагрузок проходит хорошо. Просто пока решили не форсировать события.
– Чехи вспоминают полуфинал Олимпиады. Вспоминают ли его в сборной России?
– Чемпионат мира – совершенно другой турнир, и нас ждет совершенно другой матч. Мы настраиваемся очень серьезно, сегодняшний матч очень важен для нас.
– Сошников будет 13-м нападающим? В каком звене будете его использовать?
– Всегда есть вариант А и Б. Посмотрим, как будет складываться игра.
– Кошечкин давно не играл. Есть риск ставить его без практики?
– Зато он тренировался. Наоборот, мы сознательно дали ему отдохнуть. Сейчас начинаются очень серьезные матчи. (Игорь ЕРОНКО)
Матч чемпионата мира-2018 Чехия - Россия пройдет сегодня в Копенгагене и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия - Россия.
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