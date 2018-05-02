Гусев приедет в расположение сборной России на чемпионат мира 4-5 мая

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Никита Гусев прибудет в расположение национальной команды на чемпионат мира ориентировочно 4-5 мая.

Российские хоккеисты сегодня прилетели в столицу Дании, где 4 мая стартует мировое первенство. Свой первый матч сборная России на чемпионате мира проведет 4 мая против команды Франции.

- Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая, - цитирует ТАСС Ротенберга.