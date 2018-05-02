Чемпионат мира

15:40 | Хоккей — Чемпионат мира

Гусев приедет в расположение сборной России на чемпионат мира 4-5 мая


Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Никита Гусев прибудет в расположение национальной команды на чемпионат мира ориентировочно 4-5 мая.

Российские хоккеисты сегодня прилетели в столицу Дании, где 4 мая стартует мировое первенство. Свой первый матч сборная России на чемпионате мира проведет 4 мая против команды Франции.

- Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая, - цитирует ТАСС Ротенберга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5172376

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Материалы других СМИ
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