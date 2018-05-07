Гусев поучаствует в тренировке неиграющего состава сборной России

Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев в понедельник, 7 мая, примет участие в тренировке неиграющего состава, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу команды. Россияне на старте чемпионата мира-2018 в Дании одержали крупные победы над Францией (7:0) и Австрией (7:0), форвард пропустил старт турнира из-за болезни.

Отметим, что Гусев присоединился к сборной 5 мая. До этого он тренировался по индивидуальной программе и находился под наблюдениями врачей сборной России. На данный момент он не включен в заявку сборной на мировое первенство.

Следующий матч на ЧМ-2018 сборная России проведет сегодня, 7 мая. Начало игры - 17.15 по московскому времени. Соперником команды Ильи Воробьева будет Белоруссия. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.