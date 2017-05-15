Гудро - автор лучшей шайбы в 10-й день ЧМ-2017

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила лучшие моменты 10 игрового дня на чемпионате мира. В группе А Швеция обыграла Данию со счетом 4:2, а США разгромили Словакию – 6:1. В группе B Финляндия победила Швейцарию (3:2), а Чехия взяла верх над Францией (5:2). Лучшую ншайбу забросил американский нападающий Джон Гудро.
GiantTemo
А кто такой Гудро? Не могу понять, почему некоторые комментаторы произносят фамилию Годро неправильно! На Матч ТВ вообще комедия была, когда практически весь матч с латышами отыграл тайнственный игрок под фамилией Гудроу!
09:13