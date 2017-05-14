Грайсс не будет исключен из сборной Германии за "лайки" в Инстаграме

Немецкая федерация хоккея с шайбой выступила в защиту вратаря сборной Германии Томаса Грайсса, который подвергся критике за действия в социальных сетях. Возмущение вызвали "лайки", которые 31-летний спортсмен поставил в Инстаграме надписи, где сравнивается бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон с Адольфом Гитлером, а также карикатуре, на которой Дональд Трамп держит отрубленную голову Клинтон. Появились даже призывы исключить Грайсса из немецкой сборной.

– Очень важно понимать, что Грайсс точно не является правым экстремистом или популистом, – цитирует АР вице-президента федерации Марка Хинделанга. – Есть тонкая грань между безвкусицей и чем-то неприемлемым. Это демократия, мы все с ней имеем дело. Грайсс останется в сборной. Он не подведет.