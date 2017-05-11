Гол Коваржа принес Чехии победу над Норвегией в овертайме

Сборная Чехии одержала непростую победу над командой Норвегии (1:0 ОТ) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Единственную шайбу в этой встрече забросил форвард чехов и магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж.

Чехи одержали первую победу в основное время на турнире, норвежцы потерпели второе поражение на ЧМ-2017.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Чехия – Норвегия – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Коварж – 2 (Пастрняк, Ержабек), 61:25 – 1:0.

Вратари: Францоуз – Хауген.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 32 (12+10+8+2) – 10 (3+2+5+0).

Судьи: Гуен, Штрикер.

11 мая. Париж. AccorHotels Arena.