Годро поедет на чемпионат мира после вылета "Калгари" из Кубка Стэнли

Нападающий "Калгари" Джонни Годро поедет на чемпионат мира-2017 в составе сборной США, сообщает официальный "Твиттер" клуба. Клуб 23-летнего хоккеиста вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде турнира "Анахайму" со счетом 0-4 в серии.

В этом сезоне Годро провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (18+43) очко, в четырех матчах плей-офф он записал на свой счет две передачи.

Напомним, что международный турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Американская сборная выступит в группе А и сыграет с Россией, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.