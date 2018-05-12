Главный тренер Словакии: "У России классная команда. Но ее можно обыграть"

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи после матча со Швецией (3:4 ОТ) на чемпионате мира-2018 отметил, что его команда выиграла много единоборств во встрече и заставила соперника обороняться.



- У России классная команда. Очень талантливая. Любой из ее состава здорово обращается с шайбой. Но ее можно обыграть. Надо просто концентрироваться на том, что приносит нам успех. В матче со Швецией мы спокойно выводили шайбу из зоны, выиграли много единоборств и заставили шведов обороняться. Если нам удается доставлять шайбу в зону атаки и контролировать ее там – мы способны бороться с любым соперником.

(Игорь ЕРОНКО)

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