Главный тренер сборной Белоруссии: "Сегодня великий праздник, был большой эмоциональный заряд"

Главный тренер сборной Белорусси Сергей Пушков прокомментировал поражение от Швейцарии (2:5) в рамках группового этапа чемпионата мира в Дании. Белорусы проиграли все четыре матча в группе.

– За такой короткий срок что-то поменять в игре очень сложно. Мы просто обратили внимание на действия в обороне. Это дало сегодня свои плоды, мы довольно неплохо выглядели в первом периоде, создавали хорошие моменты в атаке. Но получили немного обидные голы, которые не должны были быть. Довольны тем, как ребята работали сегодня, они очень хотели добиться победы. Был большой эмоциональный заряд, сегодня великий праздник! Больших претензий к игрокам сборной Белоруссии нельзя предъявить. Просто сказалось мастерство швейцарцев, - сказал Пушков.

– Как отреагировали на увольнение Льюиса по ходу чемпионата мира?

– Наверное, пресса реагирует, а не мы. Просто так получилось в нашей команде.

– Признайтесь, держите в голове сборную Австрии?

– Думаю, все в голове держат сборную Австрии. Для того, чтобы команда двигалась вперед, она должна на каждую игру выходить с максимальным настроем. Говорить, что не надо играть против Чехии, а думать об Австрии, не стоит. (Игорь ЕРОНКО)

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