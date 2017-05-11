Глава Федерации хоккея Белоруссии готов уйти в отставку

Глава Федерации хоккея Белоруссии Игорь Рачковский заявил, что если результаты национальной команды на чемпионате мира по хоккею-2017 не улучшаться, то он покинет свой пост. Напомним, что белорусская команда проиграла все четыре матча на старте турнира, не набрав ни одного очка, забив три шайбы и пропустив 18.

– Хотелось бы получить какой-нибудь импульс доброй энергии от болельщиков, – цитирует "Прессбол" Рачковского. – Поверьте, это ребятам сейчас действительно нужно. Возможно, именно этого им и недостает – порции драйва от "шестого игрока". Уж не знаю, как это лучше реализовать, но что-то нужно придумать. Эдакий флешмоб на Ютубе, в Фэйсбуке или что-то иное в подобном роде. Времени поругать будет достаточно и после. А вот поддержать нужно сейчас.

– А если все-таки и это не поможет?

– Давайте без подобных "если". Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, все разрешится само собой – подам в отставку. Это уже будет вопрос чести. Управленческой или офицерской – как угодно...