Гиргенсонс и Индрашис - в предварительном составе сборной Латвии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Латвии во главе с Бобом Хартли назвал предварительный состав команды на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая. Латвийская команда сыграет в Кельне в группе с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии, в предварительный состав вошли 25 игроков:

вратари: Элвис Мерзликин, Иварс Пунненов, Янис Калниньш;

защитники: Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристапс Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс;

нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Рональд Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Френк Разгалс, Янис Спруктс.