Германия стартовала на домашнем ЧМ с победы над США

Сборная Германии обыграла команду США (2:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе немцев отличились Тобиас Ридер и Патрик Хагер. У американцев шайбу забросил капитан Коннор Мерфи. Отметим, что команда США нанесла по воротам соперников 43 броска, у хозяев чемпионата 27 бросков.

Следующий матч Германия проведет завтра, 6 мая, против Швеции, а команда США в воскресенье, 7-го числа, сыграет с Данией.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ридер - 1 (Раймер, Кахун), 10:50 - 0:1. Мерфи - 1 (Ларкин, Нельсон), 51:00 - 1:1. Хагер - 1 (бол., Д. Зайденберг, Гогулла), 53:58 - 1:2.

Вратари: Ховард (58:00) - Грайсс.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 43 (11+12+20) - 27 (15+6+6).

Судьи: Гуен, Кубуш.

5 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча