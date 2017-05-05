Чемпионат мира

23:29 5 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Германия стартовала на домашнем ЧМ с победы над США

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Сборная Германии обыграла команду США (2:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе немцев отличились Тобиас Ридер и Патрик Хагер. У американцев шайбу забросил капитан Коннор Мерфи. Отметим, что команда США нанесла по воротам соперников 43 броска, у хозяев чемпионата 27 бросков.

Следующий матч Германия проведет завтра, 6 мая, против Швеции, а команда США в воскресенье, 7-го числа, сыграет с Данией.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ридер - 1 (Раймер, Кахун), 10:50 - 0:1. Мерфи - 1 (Ларкин, Нельсон), 51:00 - 1:1. Хагер - 1 (бол., Д. Зайденберг, Гогулла), 53:58 - 1:2.

Вратари: Ховард (58:00) - Грайсс.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 43 (11+12+20) - 27 (15+6+6).

Судьи: Гуен, Кубуш.

5 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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DG (new))

Тем, кто типа "играет в хоккей" не надо тормозить на убойной, не надо мастур..овать с шайбой, пасовать ради паса, гнушаться работой на пятачке (своем, я замечу пятачке)...... Немцев с победой, Грайсс заслужил...

23:39 5 мая

Тропическая гемангиома Мовсисяна

читалось)))

23:38 5 мая

Тропическая гемангиома Мовсисяна

легко, уверенно, на классе)))

23:37 5 мая

Thomas_Boy

Вот это фрицы...)))

23:37 5 мая

unfan

Одни играют в хоккей, другие отплёвываются всю игру. Просто печаль,это ещё хуже чем игры ЦСКА смотреть в КХЛ.

23:33 5 мая