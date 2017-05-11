Германия одержала волевую победу над Словакией на ЧМ-2017

Сборная Германии вырвала победу над Словакией (3:2 Б) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. По ходу встречи хозяева турнира проигрывали со счетом 0:2, однако благодаря шайбам Патрика Раймера и Ясина Элица смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Победный бросок в серии буллитов немцам принес Доминик Кахун. Благодаря этой победе Германия набрала пять очков и на время поднялась на четвертое место в таблице, словаки потерпели третье поражение на турнире.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Словакия – Германия – 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Матоушек – 1 (Зиго, Шедивы), 9:23 – 1:0. Л. Гудачек – 2 (Чайковски), 21:58 – 2:0. Раймер – 1 (бол., Эрхофф, Кахун), 36:11 – 2:1. Элиц – 1 (Д. Зайденберг, Мюллер), 36:38 – 2:2.

Победный буллит: Кахун.

Вратари: Ю. Гудачек – Грайсс (Аус ден Биркен, 9:23).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 28 (5+14+3+6) – 30 (5+14+6+5).

Судьи: Айверсон, Фонселиус.

10 мая. Кельн. LANXESS arena.