Германия обыграла Латвию в серии буллитов и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Германии в серии буллитов обыграла команду Латвии (4:3 Б) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В благодаря этому результату хозяева турнира вышли в плей-офф и в 1/4 финала сыграют против Канады.
В составе немецкой команды по шайбе забросили Давид Вольф, Деннис Зайденберг и Феликс Шютц. Победный буллит на счету Фредерика Тиффельса. У латвийской команды отличились Гунарс Скворцов, Янис Спруктс и Андрис Джериньш.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа А
Германия – Латвия – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Вольф - 1 (бол., Эрхофф, Раймер), 31:02 - 1:0. Д. Зайденберг - 1 (Кинк, Мюллер), 31:29 - 2:0. Скворцов - 1 (Сотниекс), 38:42 - 2:1. Спруктс - 2 (Индрашис, Сотниекс), 48:22 - 2:2. Джериньш - 4 (бол., Балинскис, Роб. Букартс), 56:08 - 2:3. Шютц - 1 (бол., Драйзайтль), 59:27 - 3:3.
Победный буллит: Тиффельс.
Вратари: Грубауэр (58:42 - 59:27) - Мерзликинс.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 40 (19+9+11+1) - 30 (4+11+8+7).
Судьи: Гуен, Олунд.
16 мая. Кельн. LANXESS arena. 18797 зрителей.
tigana.1982
Джон Сильвер ---- Иногда лучше промолчать, и люди не поймут что вы дебил
00:30
Знаток1964
Если бы немец улегся на шайбу в ситуации как с Кулдой......Судьи до финальной сирены не заметили никакого нарушения.....Лежал бы там как на пляже.....шайбу грел собой.
00:26
Джон....Сильвер
Да уж, наши решили пойти по более трудному пути. Чехи - очень поганый соперник для нас, особенно в четвертьфинале, где проиграешь и уже все - никаких тебе медалек! К тому же американцы сопливые показали сборной России ее место! Это не итальяшек громить с латышами. Латыши же, конечно, тоже "молодцы", упустили четвертьфинал. Да, и вратаришка их, как школьник получил шайбу между щитков на буллитах!
00:18
Boleijj protiv
GoaLapagos ---------- Вы про Латвию?
00:18
GoaLapagos
ФАШИСТОВ ПОДДТЯНУЛИ СУДЕЙКИ- ЭТО 1000%
00:13
shvedero
с уездом во францию на четвертьфинал уже и не верю в победу в матче с чехией...) а еще предзащита тремя часами ранее :D
00:04
DG (new))
Бездарно удалялся только один чувачок из Йоккерита, что против словаков, что сегодня.... все пашут, парнишка в рамке, как белка в колесе вертится, а один му...к команду сливает
00:04
Boleijj protiv
Молодцы немцы, очень рад их победе!!
00:02
Тропическая гемангиома Мовсисяна
отличие в том, что на белорусов быковали, а на немцев нельзя, они кредиты выдают)))
00:01
Тропическая гемангиома Мовсисяна
бездарно удаляться прибалты научились у России)))
00:00
shvedero
на иронию судьбы похоже. в 2014 году не засчитали гол в Минске, в матч против белорусов , в этом такая же лажа с немцами..)
23:57 16 мая
shvedero
классный матч) играли на ровне. Сам из Латвии, болел за победу латвийцев, ибо хотел, чтобы Россия осталась в Кельне... Первый гол кстати с офсайда у немцев забит
23:56 16 мая