Германия обыграла Латвию в серии буллитов и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Германии в серии буллитов обыграла команду Латвии (4:3 Б) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В благодаря этому результату хозяева турнира вышли в плей-офф и в 1/4 финала сыграют против Канады.

В составе немецкой команды по шайбе забросили Давид Вольф, Деннис Зайденберг и Феликс Шютц. Победный буллит на счету Фредерика Тиффельса. У латвийской команды отличились Гунарс Скворцов, Янис Спруктс и Андрис Джериньш.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Германия – Латвия – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Вольф - 1 (бол., Эрхофф, Раймер), 31:02 - 1:0. Д. Зайденберг - 1 (Кинк, Мюллер), 31:29 - 2:0. Скворцов - 1 (Сотниекс), 38:42 - 2:1. Спруктс - 2 (Индрашис, Сотниекс), 48:22 - 2:2. Джериньш - 4 (бол., Балинскис, Роб. Букартс), 56:08 - 2:3. Шютц - 1 (бол., Драйзайтль), 59:27 - 3:3.

Победный буллит: Тиффельс.

Вратари: Грубауэр (58:42 - 59:27) - Мерзликинс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 40 (19+9+11+1) - 30 (4+11+8+7).

Судьи: Гуен, Олунд.

16 мая. Кельн. LANXESS arena. 18797 зрителей.

"СЭ" вел трансляцию встречи