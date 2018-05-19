Генеральный секретарь ИИХФ: "Чемпионат мира в Дании сопоставим с тем, что был в Германии"

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтер рассказал о посещаемости чемпионата мира. По его словам, по заполняемости арен чемпионат мира в Дании сопоставим с тем, что было в Германии.

- Рекорд по количеству проданных билетов - 645 тысяч, - Если сравнивать с прошлым годом - там было чуть больше 600 тысяч, - отметил Лихтер. - Но арена в Кельне была вместительнее - она рассчитана на более чем 18 тысяч зрителей. Но по заполняемости арен чемпионат мира в Дании сопоставим с тем, что было в Германии.

Мы планируем поднять ведение статистики на чемпионате мира на другой уровень. Мы ведем "трекинг" перемещения игроков. Но пока не уверены в том, каким образом. По картинке или все-таки чипами. Пока мы делаем это по картинке. Но, возможно, появится какая-то комбинация технологий. И все эти данные появятся в свободном доступе. (Игорь ЕРОНКО)

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