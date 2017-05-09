Габриэль Ландескуг: "Швеция доминировала в игре с Россией, а в матче против США играла в "догонялки"

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландескуг после матча чемпионата мира по хоккею-2017 против США (3:4) отметил, что для его команды получился тяжелый старт на турнире. Для "Тре Курнур" это поражение стало вторым в трех матчах. Ранее шведы уступили сборной России (1:2 Б).

- Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество, - приводит "Р-Спорт" слова Ландескуга. - Думаю, поведи мы в две шайбы, используя свои шансы, игра бы пошла по-другому. На этом турнире все соперники очень сильные, каждый из нас это знает. И Россия, и Германия, и США. Старт на чемпионате получился очень тяжелым для нас, но сейчас мы полностью сконцентрированы на одной задаче – выходе в плей-офф с максимально хорошей позиции. Если мы станем лучше в пару ближайших недель, все закончится хорошо.

В матче с Россией мы доминировали в игре два с половиной периода, но дали сопернику "вернуться" в самой концовке. Сегодня был несколько другой матч, мы все время играли в "догонялки". И Россия, и США имеют сильные команды, но эти поражения сравнивать не стоит.