Францоуз - в воротах Чехии на матч с Россией

Стал известен состав сборной Чехии на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против России. Отметим, что один из лидеров магнитогорского "Металлурга", Ян Коварж, будет играть в одной тройке с Якубом Ворачеком и Владимиром Соботкой. Ворота чехов будет защищать голкипер "Трактора" Павел Францоуз.
Вратари: Павел Францоуз, Петр Мразек.
Радко Гудас – Радим Шимек, Якуб Ворачек – Ян Коварж – Владимир Соботка;
Якуб Ержабек – Либор Шулак, Давид Пастрняк – Робин Ханзл – Роман Червенка;
Ян Рутта – Михал Кемпни; Михал Ржепик – Петр Врана – Михал Бирнер;
Томаш Кундратек – Якуб Крейчик, Роман Хорак – Томаш Плеканец – Томаш Зогорна.
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.
wasp00000
А в воротах Франции Чехус!
17:11