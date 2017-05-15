Франция обыграла Словению на ЧМ-2017

В матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Франции обыграла Словению со счетом 4:1. Хет-трик оформил нападающий хозяев мирового первенства Антуан Руссель.

Французы не смогли пробиться в плей-офф и с 10 очками на данный момент занимают пятое место в группе В. Словенцы покидают элитный дивизион, сумев набрать лишь одно очко в семи играх.

Чемпионат мира

Группа B

Франция – Словения – 4:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Руссель – 4 (бол., Овитю, С. Да Коста), 28:20 – 1:0. Овитю – 2 (Белльмар), 31:08 – 2:0. Руссель – 5 (бол., Овитю), 44:01 – 3:0. Муршак – 3 (мен., Мушич, Пинтарич), 44:25 – 3:1. Руссель – 6 (п.в.), 58:30 – 4:1.

Нереализованный буллит: Мушич (16:44, Словения).

Вратари: Юэ (Арди, 59:36) – Пинтарич (58:27 – 58:30).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 25 (5+10+10) – 27 (8+10+9).

Судьи: Айверсон, Лемелин.

15 мая. Париж. "АккорХотелс Арена".

Трансляция матча Франция – Словения