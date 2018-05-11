Франция обыграла Австрию, Дания победила Норвегию

Сборная Франции обыграла Австрию в матче группового турнира чемпионата мира - 5:2. Нападающий Стефан Да Коста сделал две результативные передачи.

В матче группы В Дания обыграла Норвегию - 3:0.

Чемпионат мира

Группа A

Франция - Австрия - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Хундертпфунд - 1 (Хайнрих, Шумниг), 3:32 - 0:1. Флери - 2 (С. Да Коста, Реш), 10:00 - 1:1. Трей - 1 (бол., Тексье, Эккефей), 13:10 - 2:1. Раффль - 1 (бол., Хайнрих), 31:22 - 2:2. Флери - 3 (бол., Овитю, С. Да Коста), 34:11 - 3:2. С. Да Коста - 2 (Тексье, Гуттиг), 37:49 - 4:2. Трей - 2 (бол., Тексье, Эккефей), 41:06 - 5:2.

Вратари: Арди - Штаркбаум.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 30 (9+16+5) - 36 (5+12+19).

Судьи: Ержабек, Рено.

11 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Дания - Норвегия - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Й. Йенсен - 2 (бол., Ларсен, Регин), 19:36 - 1:0. Н. Йенсен - 1 (бол., Ларсен, Бьоркстранн), 26:17 - 2:0. Сторм - 2 (бол., Бедкер, Й. Йенсен), 33:58 - 3:0.

Вратари: Андерсен - Хеукеланн.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 25 (11+9+5) - 21 (2+8+11).

Судьи: Гржибик, Майер.

11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.