Чемпионат мира

19:46 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Франция неожиданно обыграла Финляндию

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Сборная Франции крупно обыграла команду Финляндии (5:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017.

Единственную шайбу у финнов забросил Микко Лехтонен. У французов по шайбе забросили Пьер-Эдуард Белльмар, Валентин Клеро и Дамьен Флери, а Антуан Руссель оформил дубль. Следующий матч Финляндия проведет завтра, 8 мая, против Чехии. Французы проведут игру 9-го числа против Швейцарии.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Финляндия – Франция – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Белльмар - 1 (Реш, Менье), 14:17 - 0:1. Лехтонен - 1 (Пильстрем, Рантанен), 21:33 - 1:1. Руссель - 1 (Белльмар), 33:58 - 1:2. Клеро - 1 (бол., Жаниль, Реш), 38:49 - 1:3. Руссель - 2 (Реш), 48:27 - 1:4. Флери - 1 (п.в., Т. Да Коста), 57:49 - 1:5.

Вратари: Корписало (54:50 - 57:49) - Арди.

Штраф: 8 - 20.

Броски: 42 (11+11+20) - 26 (11+9+6).

Судьи: Айверсон, Линде.

7 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Антон Шипулин - гений биатлона*

Thomas_Boy Аааа, это успех. Чуть подкрасить - и на золотую будет похожа))

20:24

BigStar

Обыграли? Это вроде разгромили называется)

20:21

Thomas_Boy

Антон Шипулин - гений биатлона* ________ Мядаль.

20:19

Антон Шипулин - гений биатлона*

Thomas_Boy А что они в Сочи выиграли-то?

20:18

DG (new))

А до сегодня многие говорили, что франки только 9-го мая играть могут... а сегодня 7-е...

20:16

Catarzina

1:5 ???????? Что это вообще было ?

20:13

rusfed 2.0

Финны тоже за Макрона сегодня проголосовали. Хакеры из петербургского ЗАО Эврика в .опе

20:11

Павел1967

Уж больно счет-то неприличный.

20:10

Thomas_Boy

Антон Шипулин - гений биатлона* __________ Это точно. Помню, в Сочи еще начали деградировать.

20:07

NF

Редчайший случай, но я ищу теорию заговора. Правда, причину для нее понять не могу. Это какой-то НЕВЕРОЯТНЫЙ расслабон у финнов. Что они хотели сделать? Или хотят сделать? Забавный ЧМ какой-то. Словенцы, финны, американцы...

20:06

rusfed 2.0

в честь Макрона

20:06

DG (new))

Завтра финнам корячиться с чехами... Вот где будет "забавно 2"

20:04

Антон Шипулин - гений биатлона*

Представляю, какая бы щас свистопляска от кастрюлеголовых и либерастов началась, если бы наши так слили....

20:03

Антон Шипулин - гений биатлона*

Thomas_Boy Вовремя ты свалил. Совсем твои деградировали

20:03

Thomas_Boy

Забавно.)

19:58

Тропическая гемангиома Мовсисяна

финские газеты напишут то шо они хотят попасть на РФ как тут некоторые зомбаки пишут уахаха)))

19:58

Тропическая гемангиома Мовсисяна

русофобы из любой ситуации выкрутятся, у них финны уже соперника выбирают))) ухахаха))) клоуны)))

19:55

DG (new))

Точно , неожиданно! Интересно, что завтра напишут финнские газеты? Типа "Хренаки, Марьямяки"

19:54

Тропическая гемангиома Мовсисяна

вот она мощь финского хоккея, которую нахваливали еще год назад уахахаха)))

19:54

AZ

Русский-----Это финны спецом на наших выходят в 1\4 как на самого удобного для себя соперника.

19:53

shpasic

а по штрафному времени 8 - 20. в КХЛ бы ныли, что судья убивает, а французы спокойно выиграли.

19:53

initialis

Финики в плове на знарка хотят выйти;))

19:52

Русский

Что это было?!?!

19:50