Франция неожиданно обыграла Финляндию

Сборная Франции крупно обыграла команду Финляндии (5:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017.
Единственную шайбу у финнов забросил Микко Лехтонен. У французов по шайбе забросили Пьер-Эдуард Белльмар, Валентин Клеро и Дамьен Флери, а Антуан Руссель оформил дубль. Следующий матч Финляндия проведет завтра, 8 мая, против Чехии. Французы проведут игру 9-го числа против Швейцарии.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа В
Финляндия – Франция – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы: Белльмар - 1 (Реш, Менье), 14:17 - 0:1. Лехтонен - 1 (Пильстрем, Рантанен), 21:33 - 1:1. Руссель - 1 (Белльмар), 33:58 - 1:2. Клеро - 1 (бол., Жаниль, Реш), 38:49 - 1:3. Руссель - 2 (Реш), 48:27 - 1:4. Флери - 1 (п.в., Т. Да Коста), 57:49 - 1:5.
Вратари: Корписало (54:50 - 57:49) - Арди.
Штраф: 8 - 20.
Броски: 42 (11+11+20) - 26 (11+9+6).
Судьи: Айверсон, Линде.
7 мая. Париж. AccorHotels Arena.
Антон Шипулин - гений биатлона*
Thomas_Boy Аааа, это успех. Чуть подкрасить - и на золотую будет похожа))
20:24
BigStar
Обыграли? Это вроде разгромили называется)
20:21
Thomas_Boy
Антон Шипулин - гений биатлона* ________ Мядаль.
20:19
Антон Шипулин - гений биатлона*
Thomas_Boy А что они в Сочи выиграли-то?
20:18
DG (new))
А до сегодня многие говорили, что франки только 9-го мая играть могут... а сегодня 7-е...
20:16
Catarzina
1:5 ???????? Что это вообще было ?
20:13
rusfed 2.0
Финны тоже за Макрона сегодня проголосовали. Хакеры из петербургского ЗАО Эврика в .опе
20:11
Павел1967
Уж больно счет-то неприличный.
20:10
Thomas_Boy
Антон Шипулин - гений биатлона* __________ Это точно. Помню, в Сочи еще начали деградировать.
20:07
NF
Редчайший случай, но я ищу теорию заговора. Правда, причину для нее понять не могу. Это какой-то НЕВЕРОЯТНЫЙ расслабон у финнов. Что они хотели сделать? Или хотят сделать? Забавный ЧМ какой-то. Словенцы, финны, американцы...
20:06
rusfed 2.0
в честь Макрона
20:06
DG (new))
Завтра финнам корячиться с чехами... Вот где будет "забавно 2"
20:04
Антон Шипулин - гений биатлона*
Представляю, какая бы щас свистопляска от кастрюлеголовых и либерастов началась, если бы наши так слили....
20:03
Антон Шипулин - гений биатлона*
Thomas_Boy Вовремя ты свалил. Совсем твои деградировали
20:03
Thomas_Boy
Забавно.)
19:58
Тропическая гемангиома Мовсисяна
финские газеты напишут то шо они хотят попасть на РФ как тут некоторые зомбаки пишут уахаха)))
19:58
Тропическая гемангиома Мовсисяна
русофобы из любой ситуации выкрутятся, у них финны уже соперника выбирают))) ухахаха))) клоуны)))
19:55
DG (new))
Точно , неожиданно! Интересно, что завтра напишут финнские газеты? Типа "Хренаки, Марьямяки"
19:54
Тропическая гемангиома Мовсисяна
вот она мощь финского хоккея, которую нахваливали еще год назад уахахаха)))
19:54
AZ
Русский-----Это финны спецом на наших выходят в 1\4 как на самого удобного для себя соперника.
19:53
shpasic
а по штрафному времени 8 - 20. в КХЛ бы ныли, что судья убивает, а французы спокойно выиграли.
19:53
initialis
Финики в плове на знарка хотят выйти;))
19:52
Русский
Что это было?!?!
19:50