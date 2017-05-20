Франц Райндль: "Разобрались, в чем были проблемы со льдом в Кельне"

Глава оргкомитета чемпионата мира-2017 Франц Райндль признал, что со льдом в Кельне были проблемы, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. На этой арене в полуфинале турнира сыграют сборные России и Канады.

– Были у нас проблемы со льдом. Но были они только у сборной Словакии, – отметил Райндль. – Что странно и подозрительно. Однако мы разобрались, в чем дело. Словацкие игроки использовали масло для тела, из-за чего и были проблемы.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.