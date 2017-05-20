Франц Райндль: "Разобрались, в чем были проблемы со льдом в Кельне". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

15:20 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Франц Райндль: "Разобрались, в чем были проблемы со льдом в Кельне"

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Глава оргкомитета чемпионата мира-2017 Франц Райндль признал, что со льдом в Кельне были проблемы, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. На этой арене в полуфинале турнира сыграют сборные России и Канады.

– Были у нас проблемы со льдом. Но были они только у сборной Словакии, – отметил Райндль. – Что странно и подозрительно. Однако мы разобрались, в чем дело. Словацкие игроки использовали масло для тела, из-за чего и были проблемы.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

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26.9%
Победой Канады в овертайме или серии буллитов
3.4%
Победой России в овертайме или серии буллитов
10.7%
Победой России в основное время
47.2%
Разгромной победой России
5.2%
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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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