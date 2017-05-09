Франц Райндль: "Нужно сократить количество матчей на ЧМ и подумать о здоровье игроков"

Президент Немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира по хоккею-2017 Франц Райндль заявил, что в будущем нужно задуматься о здоровье хоккеистов и сократить количество матчей на турнире. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что организация заинтересована в сокращении количества сборных с 16 до 14.

– Думаю, что время расширять турнир закончилось. В будущем надо будет сократить количество матчей и подумать о здоровье игроков, – цитирует ТАСС Райндля. – Если думать в этом направлении, возможно количество команд придется сократить.