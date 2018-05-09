Форвард "Питтсбурга" Хернквист может сыграть за сборную Швеции в матче с Россией

Нападающий "Питтсбурга" Патрик Хернквист может принять участие в матче сборной Швеции с командой России на чемпионате мира-2018, сообщает Expressen со ссылкой на одного из тренеров шведской команды. Окончательное решение об участии и сроках прибытия нападающего будет принято в конце текущей недели.



"Пингвинз" в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграли "Вашингтону" (1:2 ОТ) и уступили в серии со счетом 2-4.



Хернквист в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ провел 70 матчей и набрал 49 (29+20) очков. В плей-офф он сыграл 10 игр и набрал 11 (5+6) очков.



Матч России и Швеции пройдет 15 мая. Начало - 21.15 по московскому времени.



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