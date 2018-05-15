Форбсерг и Арвидссон сыграют в звене с Кемпе

Шведские нападающие "Нэшвилла" Филип Форсберг и Виктор Арвидссон сыграют в одном звене с Адрианом Кемпе в матче чемпионата мира против сборной России, сообщает "Р-Спорт". Эта игра станет первой для Форбсерга и Арвидссона на мировом первенстве.

Матч между Россией и Швецией пройдет сегодня и начнется в 21.15 по московскому времени."СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Полностью сочетания шведов на вторничной тренировке выглядели так:

Оливер Экман-Ларссон – Адам Ларссон, Рикард Ракелль – Мика Зибанежад – Маттиас Янмарк;

Йон Клингберг – Хампус Линдхольм, Филип Форсберг – Адриан Кемпе – Виктор Арвидссон;

Маттиас Экхольм – Микаэль Викстранд, Патрик Хернквист – Микаэль Баклунд – Густав Нюквист;

Юхан Ларссон – Якоб Де ла Росе – Магнус Пяйярви-Свенссон; Лиас Андерссон, Деннис Эверберг.