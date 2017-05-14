Финляндия вырвала победу над Швейцарией

Сборная Финляндии одержала волевую победу над командой Швейцарии (3:2 ОТ) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Отметим, что еще в начале встречи финны пропустили две шайбы, однако смогли отыграться и вырвать победу. Команда Финляндии идет на четвертом месте в таблице группы В, Швейцария опережает соперника на одно очко и занимает третью строчку.

В составе Швейцарии по шайбе забросили Фабрис Эрцог и Йоэль Дженацци. У финов отличились Юусо Хиетанен и Микко Рантанен, а победу команде в овертайме принес Валтери Филппула.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Швейцария – Финляндия – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Эрцог - 3 (Рихард, Унтерзандер), 4:40 - 1:0. Дженацци - 1, 10:30 - 2:0. Хиетанен - 2 (бол., Савинайнен, Ахо), 19:01 - 2:1. Рантанен - 2 (бол., В. Лаюнен, Ахо), 47:40 - 2:2. Филппула - 2 (Савинайнен, Хиетанен), 62:24 - 2:3.

Вратари: Дженони - Корписало (Сятери, 10:30).

Штраф: 20 - 12.

Броски: 27 (13+8+6+0) - 27 (4+13+9+1).

Судьи: Гофман, Олунд.

14 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча