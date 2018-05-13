Чемпионат мира

23:31 13 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Финляндия в овертайме уступила Германии на чемпионате мира

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Сборная Финляндии в овертайме проиграла сборной Германии (2:3) в матче группового турнира чемпионата мира.

У немцев отличились Фредерик Тиффельс, Бьрен Крупп Маркус Айзеншмид, у финнов - Ээли Толваненен и Себастьян Ахо. Сборная Германии набрала семь очков и занимает шестое место в группе В. У Финляндии 13 очков и вторая позиция

Чемпионат мира

Группа В

Германия - Финляндия - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Толванен - 2 (Риикола), 2:26 - 0:1. Тиффельс - 2 (Я. Зайденберг, Михелис), 25:56 - 1:1. Крупп - 1 (Хагер, Айзеншмид), 38:48 - 2:1. Ахо - 6 (бол., Гранлунд, Терявяйнен), 57:54 - 2:2. Айзеншмид - 1 (Кахун), 62:00 - 3:2.

Вратари: Нидербергер - Хуссо.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 15 (2+6+6+1) - 38 (11+14+13+0).

Судьи: Гржибик, Гуен.

13 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Все о чемпионате мира по хоккею

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2018/calendar/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ion

Там вины, если сольют американцам, 4-ми окажутся. И наши со шведами будут в последний день играть, зная, что победитель группы будет играть с динами в 1/4 и в перспективе с канаками в 1/2, а второе место в 1/4 с датчанами и кем-то типа американцев или чехов в 1/2.

00:08

Bossonn

Веселая у них группа....

23:56 13 мая

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