Финляндия в овертайме обыграла Норвегию

Сборная Финляндии в овертайме нанесла поражение Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира – 3:2. Победная шайба на счету Хянникяйнена.

Финская команда набрала 9 очков и занимает четвертое место в группе В. В активе норвежцев – 8 баллов.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия – Финляндия – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Бастиансен – 1 (бол., Нерстебе), 18:38 – 1:0. Хиетанен – 1 (бол., Ахо, В. Лаюнен), 25:33 – 1:1. Хонка – 1 (Охтамаа, Хянникяйнен), 28:11 – 1:2. Мартинсен – 1, 59:31 – 2:2. Хянникяйнен – 2 (Пюеряля), 61:55 – 2:3.

Вратари: Хауген (58:12 – 59:31) – Корписало.

Штраф: 12 – 24.

Броски: 21 (6+3+10+2) – 22 (10+6+5+1).

Судьи: Ержабек, Кубуш.

13 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча Норвегия – Финляндия