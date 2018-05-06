Финляндия разгромила Латвию, выиграв второй матч подряд 8:1. Ахо набрал 6 очков

Сборная Финляндии разгромила Латвию в матче группового турнира чемпионата мира - 8:1. В первой игре финны с таким же счетом обыграли Корею.

Самым результативным игроком встречи стал Себастьян Ахо из "Каролины", набравший 6 (2+4) очков. На счету Вели-Матти Савинайнена из "Югры" - 3 (2+1) очка.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Латвия - Финляндия - 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Голы: Ахо - 3 (Савинайнен), 1:24 - 0:1. Савинайнен - 2 (Хейсканен, Ахо), 7:44 - 0:2. Суомела - 1, 17:16 - 0:3. Ахо - 4 (мен.), 27:31 - 0:4. Савинайнен - 3 (Терявяйнен, Ахо), 34:49 - 0:5. Терявяйнен - 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 46:29 - 0:6. Рантанен - 1 (бол., Ахо, Терявяйнен), 47:28 - 0:7. Терявяйнен - 3 (Нутиваара, Ахо), 51:10 - 0:8. Роб. Букартс - 1 (Балинскис), 51:38 - 1:8.

Вратари: Гудлевскис - Хуссо.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 19 (3+9+7) - 29 (10+8+11).

Судьи: Олунд, Шукис.

6 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею