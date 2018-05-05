Финляндия разгромила Корею на ЧМ, Франция выиграла у Белоруссии

Завершились два матча группового турнира чемпионата мира в Дании. Сборная Финляндии обыграла команду Кореи (8:1), а сборная Франции взяла верх над командой Белоруссии (6:2).

Чемпионат мира

Группа B

Финляндия - Корея - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Голы: Ахо - 1 (мен., Терявяйнен, Риикола), 3:41 - 1:0. Терявяйнен - 1 (мен., Ахо), 5:55 - 2:0. Ахо - 2 (бол., Рантанен, Терявяйнен), 28:46 - 3:0. Савинайнен - 1 (Ахо, Терявяйнен), 32:21 - 4:0. Свифт - 1 (Радунске), 33:00 - 4:1. Нутиваара - 1 (мен., Песонен), 38:52 - 5:1. Мяеналанен - 1 (Песонен, Анттила), 46:01 - 6:1. Капанен - 1 (Рантанен), 47:16 - 7:1. Песонен - 1, 53:51 - 8:1.

Вратари: Сятери - Далтон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 45 (15+16+14) - 9 (3+5+1).

Судьи: Ержабек, Рено.

5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Группа A

Франция - Белоруссия - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Флери - 1 (С. Да Коста), 3:33 - 1:0. С. Да Коста - 1 (Жаниль), 13:33 - 2:0. Павлович - 1 (бол., Развадовский, Воробей), 19:36 - 2:1. Ламперье - 1 (Клеро, Эккефей), 38:42 - 3:1. Манавиан - 1 (бол., С. Да Коста, Флери), 42:17 - 4:1. Гуттиг - 1 (Перре), 47:57 - 5:1. Воробей - 1 (бол.), 54:46 - 5:2. Перре - 1 (бол., Плэтт, Коробов, Леклер, Эккефей), 57:56 - 6:2.

Вратари: Арди - Кульбаков.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 30 (6+16+8) - 40 (14+11+15).

Судьи: Гуен, Лемелин.

5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

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