Финляндия обыграла Словению на ЧМ-2017

Финляндия одержала непростую победу над Словенией (5:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Словенцы по ходу встречи вели в счете и отыгрывались во втором периоде, однако потерпели четвертое поражение кряду.

С один баллом в активе сборная Словении идет на предпоследнем месте в группе В, а Финляндия, одержав вторую победу на турнире, поднялась на третье место. Следующий матч словенцы проведут 12 мая против Чехии, а финны, 13-го числа, сыграют против Норвегии.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Финляндия – Словения – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Куралт - 1 (Пем), 14:21 - 0:1. Савинайнен - 2 (Хонка, Саллинен), 24:06 - 1:1. Рантанен - 1 (бол., Савинайнен, Ахо), 25:51 - 2:1. Тичар - 1 (бол., Саболич), 45:50 - 2:2. Ахо - 2 (Рантанен, Осала), 49:30 - 3:2. Хянникяйнен - 1 (Я. Лаюнен), 50:34 - 4:2. Саллинен - 1 (п.в., Пюеряля, Ярвинен), 59:15 - 5:2.

Вратари: Сятери - Крошель (57:08 - 59:15).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 49 (15+18+16) - 14 (5+4+5).

Судьи: Олунд, Штрикер.

10 мая. Париж. AccorHotels Arena.