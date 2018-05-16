Филип Форсберг: "Здорово, что прервали традицию проигрывать России"

Форвард сборной Швеции Филип Форсберг прокомментировала победу своей команды над Россией в матче группового этапа чемпионата мира (3:1). Форсберг признался, что игра российской сборной его не удивила.

- Первая игра удалась, - заявил Форсберг. - Было весело. Классно быть частью команды. Хорошая победа.



- Шведская сборная одолела Россию впервые за долгое время.



- Да, парни мне рассказали. Здорово, что смогли изменить эту традицию.



- Удивила Россия?



- Не особенно. Там много энхаэловцев и мастеровитых ребят. Хорошая команда у России.



- Что знаете о Латвии?



- Немногое. Очень работоспособная команда. (Игорь ЕРОНКО)



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