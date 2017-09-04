ФХУ попросила ИИХФ поддержать санкции к участникам возможной сдачи матча чемпионата мира в Киеве

Вице-президент Федерации хоккея Украины (ФХУ) Георгий Зубко сообщил о том, что организация направила в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) заключение с просьбой поддержать санкции, которые ФХУ применила по отношению к двум игрокам сборной Украины.

Ранее сообщалось, что вратарь национальной команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода "сдали" матч против Кореи, который и завершился победой азиатской команды в серии буллитов.

– Мы уже отправили в ИИХФ заключение исполкома, наши рекомендации и просьбу поддержать санкции по отношению к тем игрокам, которые пока дисквалифицированы бессрочно, – приводит ТАСС слова Зубко. – Свое решение по сроку дисквалификации мы примем по финальным результатам работы нашей комиссии, а также расследования полиции.

Два игрока сборной Украины дисквалифицированы за попытку сдать матча на ЧМ-2017