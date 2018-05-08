ФХР: "Желаем скорейшего выздоровления Малкину"

ФХР объявила о том, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира, а также пожелала россиянину скорейшего выздоровления. Нападающий не сможет сыграть за сборную России из-за травмы колена.

– Нападающий Евгений Малкин не сможет приехать в сборную из-за травмы колена. Желаем скорейшего выздоровления, всегда ждем Евгения в сборной! Благодарим его и всех болельщиков сборной России за поддержку! Она очень важна для нашей команды, – отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня "Питтсбург" Малкина в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграл "Вашингтону" (1:2 ОТ) и уступил в серии со счетом 2-4. Российский нападающий в этом сезоне в общей сложности провел 87 матчей, в которых набрал 106 (46+60) очков.