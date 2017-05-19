ФХР продолжает добиваться дня отдыха между полуфиналами и играми за награды ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) продолжает добиваться введения дня отдыха между полуфиналами и медальными играми на чемпионатах мира. Ранее идея была озвучена первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом.
– Ввести день отдыха между полуфиналами и медальными играми на чемпионате мира – это идея Федерации хоккея России, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Очень важно, что сейчас она прозвучала на конгрессе ИИХФ, это правильно. Если мы говорим о безопасности игроков, то это необходимо, потому что люди играют в 20.15 полуфинал, а на следующий день выходят играть за бронзу в три часа.
Получается, за четыре дня три игры. Конечно, отдых необходим. Не уверен, что решение будет принято уже на этом конгрессе, но мы продолжаем этого добиваться, ведем работу.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.
Тот самый Зануда
Упразднить матч за 3 место,который на хрен никому не нужен.
13:17
aleks1980
Давно уже надо это сделать. Неужели нельзя начать чемпионат на день раньше, чтоб появилось такое окошко. После полуфиналов,особенно таких принципиальных как в этом году, все эмоции команды оставят. И не важно кто именно выйдет, но финал уже не будет по настоящему финалом.
12:51