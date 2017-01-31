ФХР: Никаких вопросов по безопасности на ЧМ-2016 не было

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что никаких проблем с безопасностью на чемпионате мира-2016, проходившем в России, не было. Ранее появилась информация, что во время мирового первенства спецслужбы предотвратили серию террористических актов.

- Никаких официальных бумаг нам по этому поводу не поступало, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Турнир был проведен с организационной точки зрения на самом высоком уровне. Его посетило огромное количество человек, и никаких инцидентов на нем не было. С нашей точки зрения никаких вопросов по безопасности не было.