ФХР: Бобровский и Задоров не помогут сборной России на ЧМ

Официальный Твиттер ФХР сообщил, что голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский и защитник "Колорадо" Никита Задоров не помогут сборной России на чемпионате мира в Дании. Оба игрока пропустят турнир из-за травм.

Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний Задоров на следующей неделе перенесет операцию. В регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 77 матчей и набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф он провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка. На счету 29-летнего Бобровского 37 побед в 65 играх "регулярки"; в среднем он пропускал 2,42 шайбы за игру и имеет процент отраженных бросков 92,1.