Федерация хоккея Белоруссии настаивает на равном отношении к участникам ЧМ-2017

Федерация хоккея Белоруссии выразила недовольство отношением правоохранительных органов Франции к сборной, прибывшей на чемпионат мира-2017. Ранее стало известно, что полиция Франции провела обыск тренерского штаба, нескольких игроков и врача сборной Белоруссии. Инцидент произошел в среду в Париже на железнодорожном вокзале. После 20-минутного обыска все были отпущены.

Мы понимаем, что вопросы обеспечения безопасности участников, болельщиков, в целом Парижа, его жителей и гостей крайне важны. Но мы хотели бы, чтобы либо официальные делегации заблаговременно предупреждались о подобных действиях по отношению к ним, либо должны быть равные условия для всех команд, - цитирует "Р-Спорт" пресс-секретаря ФХБ Евгению Никитину.

Никитина также отметила, что обыск был назван полицейскими "стандартной процедурой", однако ни одна другая сборная не подверглась данной проверке.

Ранее стало известно, что посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел страны.