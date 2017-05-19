Фазель назвал победу заявки Минска и Риги для ЧМ-2021 сюрпризом. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

15:43 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Фазель назвал победу заявки Минска и Риги для ЧМ-2021 сюрпризом

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что победа Минска и Риги для проведения чемпионата мира 2021 года стала для него неожиданностью. Он также добавил, что федерации двух стран провели серьезную работу.

- В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Конечно, победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Белоруссии и Латвии, как хорошо они потрудились. Уверен, что турнир будет не менее успешен, чем турниры в Риге в 2006 году, в Минске в 2014 году.

Сегодня на очередном конгрессе ИИХФ было принято решение, что турнир пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск). Напомним, что сборная России уже играла в Минске на мировом первенстве – в 2014 году команда Олега Знарка обыграла в финале турнира сборную Финляндии (5:2).

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170519/1120665980.html

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