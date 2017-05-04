Фазель извинился перед сборной Белоруссии за обыск во Франции

Президент ИИХФ Рене Фазель посетил тренировку сборной Белоруссии и принес команде извинения в связи с инцидентом, который произошел при въезде в Париж, сообщает "Прессбол". Напомним, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира.

Фазель отметил, что разбирательство со стороны ИИХФ уже ведется. Также он поинтересовался состоянием игроков, их готовностью к предстоящему чемпионату и пожелал удачи сборной Белоруссии.

Кроме того, Федерация хоккея Белоруссии получила официальное письмо от организационного комитета турнира во Франции с подписью президента Федерации хоккея Франции Люка Тардифа, в котором высказываются слова сожаления в связи с инцидентом.