Евгений Кузнецов: "Я подвел команду своими удалениями в матче с США"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов заявил, что подвел свою команду в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против США (3:5), передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Также хоккеист отметил, что не нужно создавать траур после каждого неудачной встречи сборной.

– Не важно, какое качество льда на арене в Париже было сегодня, – сказал Кузнецов. – Главное, что будет завтра. Пока оно не особое. Еще и душновато было, хотя, возможно, это из-за того, что мы вышли на площадку после дороги.

– С чем были связаны ваши два удаления в третьем периоде прошлого матча с США?

– С моей стороны они были неоправданными. Я уже давно не обсуждаю судейский фактор. Раз арбитр дал удаления, значит, они были. Я подвел команду, не имею права делать такие вещи. Если мы сыграем более дисциплинированно, то все будет нормально.

– Не кажется, что тренеры до сих пор не нашли вам подходящих партнеров?

– Нет. Я сам должен играть получше, тогда и партнеры будут по-другому раскрываться. Пока действую немного неправильно. Но вообще такой ситуации, чтобы я выбирал себе партнеров или считал, что они делают что-то не так, не может быть. Давно играю в центре и не даю поводов усомниться в том, что не справляюсь с этой роль.

– Сборная России оказалась не готова к давлению со стороны американцев?

– Сложно сказать, оказались мы не готовы или у соперника все залетало. То, что нам не удалось сыграть в свой хоккей – это правда. Хорошо, что это случилось именно в такой момент. Если бы мы выиграли, то нам на четвертьфинал не надо было выходить? А что касается самого матча, то без разницы – хоть в Кельне, хоть в Париже. Я читаю и вижу, что из этого чуть ли не траур делают. Проиграли, надо делать выводы и двигаться дальше. Какой смысл говорить о прошлом матче?

– Василевский вообще сказал, что сборная России могла и 0:10 проиграть.

– Вася сыграл здорово, выручал в разных моментах, как по ходу всего турнира. Конечно, не 0:10 могло быть. На одну-то мы все равно наиграли (улыбается).