Евгений Кузнецов: "С США нас ждет интересная игра на контратаках"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над командой Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что ему было непривычно в начале встречи из-за размера площадки, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Кузнецов провел первый матч за сборную на этом турнире.

– Хорошая игра сегодня была, – сказал Кузнецов. – Научила многому, немножко другой хоккей. В третьем периоде уже поинтереснее стало, и понял, куда шайба отскакивает. Хоккей отличается из-за размера площадки.

– Лед был плохой?

– Сегодня был хороший лед.

– Как вам американская команда?

– Хорошая команда, много техничных ребят – Айкел, Хэйс, Шмолц. Всех знаю. Получится быстрая интересная игра на контратаках.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи