Евгений Кузнецов: "Ребята все отлично сделали, мне оставалось только забросить". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

18:23 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Евгений Кузнецов: "Ребята все отлично сделали, мне оставалось только забросить"

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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, который открыл счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады, поблагодарил своих партнеров.

Моя шайба? Начали смену в обороне, потом ребята все отлично сделали, мне оставалось только забросить, - сказал Кузнецов во флеш-интервью после второго периода. – Сейчас все только начинается.

Конечно, всегда комфортно, когда ведешь в счете. Но в таких матчах преимущество в две-три шайбы ничего не значит. Нам нужно и дальше играть очень сконцентрированно и строго.

"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. // 
Видеотрансляция игры Канада – Россия по ссылке. //
Блестящая комбинация России. Кузнецов открыл счет в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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