Евгений Кузнецов: "Ребята все отлично сделали, мне оставалось только забросить"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, который открыл счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады, поблагодарил своих партнеров.

– Моя шайба? Начали смену в обороне, потом ребята все отлично сделали, мне оставалось только забросить, - сказал Кузнецов во флеш-интервью после второго периода. – Сейчас все только начинается.

Конечно, всегда комфортно, когда ведешь в счете. Но в таких матчах преимущество в две-три шайбы ничего не значит. Нам нужно и дальше играть очень сконцентрированно и строго.

"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. //

Видеотрансляция игры Канада – Россия по ссылке. //

Блестящая комбинация России. Кузнецов открыл счет в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой