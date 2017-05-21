Евгений Кузнецов: "Панарину до меня еще далековато"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы в матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) отметил, что сегодня россияне действовали раскрепощено, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Если говорить об игре нашей тройки с Кучеровым и Панариным, то мы не в первый раз увидели друг друга, поэтому если и были какие-то ошибки, когда кто-то пас не отдал, то только улыбались, – сказал Кузнецов. – Чувствовалось, что никакого напряга сегодня нет, действовали раскрепощено.

В раздевалке мы с Панариным друг на друга голос не повышали. Ему еще до меня далековато, наверное (улыбается). При счете 4:0 в нашу пользу мы пропустили перед самым перерывом, а потом у финнов был фарт, поэтому им и удалось сократить разрыв в счете до минимального. Но мне понравилось, как мы отреагировали на происходящее после таймаута. Полностью контролировали игру. Понятно, что у соперника какие-то полумоменты возникали. Но в целом все закончилось нормально.

– Может, именно такого таймаута не хватило в матче с Канадой?

– Нет, у того поражения были другие причины.

Трансляция матча Россия – Финляндия