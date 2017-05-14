Евгений Кузнецов: "Олимпиада-2018? Кто я такой? Вот Овечкин и Кросби..."

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подчеркнул, что не готов делать заявления о своем участии в Олимпийских играх-2018, как его одноклубник по "Вашингтону" Александр Овечкин, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Овечкин неоднократно говорил, что собирается на Игры в Пхенчхан, несмотря на решение НХЛ не отпускать игроков.

– Вы насчет Олимпиады в следующем сезоне задумывались?

– Здесь все просто. Если НХЛ скажет, что ее хоккеисты туда поедут, значит, сыграем. Я не готов делать заявления как Овечкин. Если пара игроков соберется и решится ехать, то у остальных появится больше возможностей, чтобы к ним присоединиться. А если заявлю, то ко мне кто присоединиться? Кто я такой? Вот Саня, Кросби, Кейн, Тэйвз озвучат свое желание ехать, то многие к ним примкнут.

– У вас и Дмитрия Орлова истекают контракты, но вы сразу согласились приехать на чемпионат мира. Что вас на это подвигло?

– Волков бояться – в лес не ходить, так говорят? Мне позвонили, спросили как самочувствие и я, не раздумывая, сказал, что с удовольствием поеду и поиграю за сборную. Особо не задумываюсь, если контракт или нет.

– Вы заранее знали, что Овечкин не поедет из-за травмы на чемпионат мира?

– Нет, я сам это в интернете прочитал. Конечно, видел гематому. Но когда кто-то получает в команде повреждение, то неловко чувствуешь себя, чтобы подойти и спросить. Тем более в плей-офф. Видно, что человек постоянно контактирует с докторами. По окончании серии поговорили с ним. На это между нами останется. Саши здесь будет не хватать.

– Уютно себя будете чувствовать на фланге?

– Где угодно. Хоть на лавочке. Завтра тренеры мне все скажут.

Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.