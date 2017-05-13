Евгений Кузнецов: "Нравится смотреть сборную даже по телевизору"

Центрфорвард сборной России Евгений Кузнецов после прилета в Кельн на чемпионат мира по хоккею-2017 не стал осуждать нападающего Александра Радулова, отказавшегося ехать в национальную команду из-за отсутствия контракта с клубами НХЛ, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– У вас, как и у Радулова, нет контракта. Вы не рискуете?

– У каждого разные ситуации, если я здоров, то даже не раздумываю. С большим желанием приехал в Кельн. Нравится стиль сборной, нравится смотреть матчи даже по телевизору.

– Как насчет смены фланга в сборной?

– Фланги на войне, а у нас края (смеется). Где поставят, там и буду играть.

– Хоть знаете с кем в группе играем?

– Остались Латвия и США (улыбается). Сыграли уже со Швецией, Италией, Данией и Германией.

– Куда вы теперь?

– Сейчас поедем на игру.

Сегодня Россия играет на чемпионате мира со Словакией. Игра начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого поединка.